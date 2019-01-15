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Жители Красногорска 16 января узнают о наличии задолженности по имущественным налогам
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Общество — 15 Января 2019, 12:08
Как проинформировала пресс-служба ИФНС России по Красногорску, что налоговые инспекторы Красногорска 16 января проведут информационную акцию в торговом центре «Солнечный рай», на которой горожане смогут узнать о наличии задолженности по имущественным налогам и получить квитанцию для их оплаты.
ИФНС России по Красногорску сообщает, что 16 января с 10:00 до 12:00 в ТЦ «Солнечный рай» сотрудники инспекции проведут выездную акцию «В новый год – без налоговых долгов». Налогоплательщики смогут узнать в оперативном режиме об имеющейся задолженности по уплате имущественных налогов и получить квитанцию на уплату.
Всем обратившимся налогоплательщикам инспекторы расскажут о преимуществах использования интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и помогут написать заявление на открытие доступа в личный кабинет.
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