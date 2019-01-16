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Температура в Москве 18 января поднимется почти до рекордных значений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2019, 14:29
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что до плюс 3 градусов потеплеет в Подмосковье и Москве 18 января, в столице это будет близко к рекорду в плюс 5,1 градуса, который был зафиксирован в 2007 году.
16 января 2019 года в Московском регионе повысится атмосферное давление, местами пройдет небольшой снег. Днем в столице минус 5-3 градуса, в Подмосковье – минус 7-2, ближайшей ночью в Москве – минус 9-7, в области - минус 12-7. 17 января в Московском регионе пройдет снег, местами сильный, при порывах ветра в 12-17 метров в секунду поднимется метель.
Днем 18 января осадки в Московском регионе будут небольшими, по-прежнему ветрено, температура в столице - плюс 1-3 градуса, по области - минус 2 – плюс 3 градуса. Следует отметить, что такие значения очень близки к температурному рекорду Москвы, который отмечался в 2007 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 5,1.
На Крещение в столице и области пройдет снег, а температура снова опустится: в Москве в течение дня ожидается минус 6-4 градуса, в Подмосковье – минус 8-3, на дорогах будет сильная гололедица.
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