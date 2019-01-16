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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра и метели объявили в Московском регионе на 17 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2019, 14:37
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 17 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, снега, обледенения и метели.
«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 17 января.
В Подмосковье и Москве 17 января будет облачно, местами пройдет сильный снег, ожидаются метель и гололедица. Температура ночью составит минус 9-7 градусов, днем — минус 3-1. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.
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