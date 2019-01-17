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Три здания в Подмосковье перестроят в объекты здравоохранения в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2019, 14:23
Как проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что в 2019 году в Подмосковье планируется завершить реконструкцию трех зданий с последующим открытием в них объектов сферы здравоохранения.
В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на текущий год в муниципальных образованиях региона запланирована реализация 34 проектов медицинских учреждений, в том числе 26 фельдшерско-акушерских пунктов.
Реконструкция здания детского сада под поликлинику Куровской городской больницы проводится на Коммунистической улице в Куровском городского округа Орехово-Зуево. В городе Дмитрове на Больничной улице будет реконструирован хирургический корпус под детский клинико-диагностический центр Дмитровской горбольницы, рассчитанный на 250 посещений в смену.
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