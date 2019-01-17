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В Московский регион придут крещенские морозы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2019, 14:26
Как информируется на сайте «Метеоновости», что оттепель в Московском регионе на Крещение резко сменится похолоданием, с 19 января морозы в Подмосковье и Москве будут усиливаться, а к 22 января ожидается до минус 20 градусов.
18 января в регионе ночью температура составит минус 5-3 градуса в столице и минус 8-3 в Подмосковье, а днем столбики термометров повысятся до 0 градусов, в центре Москвы – до плюс 1. Ожидается снег с метелью и ветром в 12-17 метров в секунду, может пройти мокрый снег.
В ночь на 19 января после прохождения холодного фронта температура воздуха понизится, и в течение суток будет в Москве минус 5-7 градусов, по области до минус 10 градусов. Пройдет небольшой снег. Ветер станет стихать. На дорогах будет очень скользко.
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