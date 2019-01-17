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Главгосстройнадзор начал проверку строительства ЖК «Олимпийский» в микрорайоне Домодедова
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Общество — 17 Января 2019, 14:30
Как сообщило надзорное ведомство, что сотрудники Главгостройнадзора Подмосковья оценят качество строительства при проверки на объектах ЖК «Олимпийский», который располагается в Домодедове.
Инспекторский состав Главгосстройндзора Московской области приступил к проверке строительства жилого комплекса «Олимпийский» по адресу: Домодедово, микрорайон Центральный, Каширское шоссе.
Отмечается, что по проекту в состав ЖК «Олимпийский» входят 7-секционный 9-этажный жилой корпус № 1 на 280 квартир и односекционный 12-этажный корпус № 2, рассчитанный на 55 квартир. Общая площадь новостроек составит 32800 квадратных метров.
Также там предусмотрено строительство подземной автостоянки на 100 машино-мест, на кровле которой разместятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.
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