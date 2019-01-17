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Водитель автобуса в Сергиевом Посаде не пустил в салон слепого пассажира
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2019, 14:33
Как сообщил представитель пресс-службы предприятия «Мострансавто», что предприятие попросило перевозчика, чей водитель не впустил в автобус в подмосковном Сергиевом Посаде слепого пассажира, применить к водителю меры взыскания, в итоге его уволили.
Отмечается, что проверка подтвердила, что 16 января 2019 года в районе 15:30 на остановочном пункте «ЦРБ» водитель не впустил в салон транспортного средства пассажира с ограниченными возможностями с собакой-поводырем.
«ГУП Московской области «Мострансавто» направило руководству компании требование применить к водителю строгие меры дисциплинарного взыскания. Принято решение об увольнении водителя», - добавил собеседник агентства.
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