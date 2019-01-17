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Около 12 тыс семей Подмосковья получили пособие при рождении ребенка в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2019, 14:36
Как сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская, что в прошедшем году порядка 12000 семей Подмосковья получили единовременное пособие при рождении ребенка.
Она отметила, что право на пособие имеет один из родителей в семьях, где средний доход не превышает величину прожиточного минимума. Главное условие для получения выплаты - регистрация ребенка в Московской области.
Размер пособия при рождении первого ребенка составляет 20000 рублей, при рождении второго ребенка - 40000 рублей, при рождении третьего и последующего ребенка - 60 000 рублей, при рождении двух детей - 70 000 рублей на каждого ребенка, при рождении трех и более детей - 300 000 рублей на семью.
Услугу можно получить через региональный портал государственных услуг.
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