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Неизвестный угнал Lexus за 6,8 млн руб со стоянки в аэропорту «Внуково»
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Общество — 18 Января 2019, 11:59
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице, что в Москве со стоянки аэропорта «Внуково» неизвестный угнал автомобиль Lexus стоимостью 6,8 миллиона рублей, подозреваемого объявили в розыск.
Сигнал о краже поступил от владелицы машины – гражданки 1977 года рождения. Она сообщила, что автомобиль пропал со стоянки аэропорта «Внуково».
Отмечается, что прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 9 января до 15:00 до 17 января неизвестный по указанному адресу совершил кражу ее автомобиля Lexus LX 570, затем скрылся.
Материальный ущерб составил 6,8 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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