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Более 1 кг спайса изъяли у двух дилеров в Солнечногорске
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Общество — 18 Января 2019, 12:01
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции задержали двух жителей подмосковного Солнечногорска в возрасте 36 и 52 лет, которых подозревают в сбыте наркотических средств, всего у них изъяли более 1 килограмма спайса.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что один из злоумышленников около одного из домов в поселении Менделеево сбыл сверток с порошкообразным веществом покупателю, после чего был задержан полицейскими. По результатам химического исследования установлено, что проданное вещество является наркотическим средством - спайсом. Мужчина пояснил, что наркотик ему поставляет его знакомый», – сказала .
Он добавила, что поставщик был установлен и задержан по месту проживания в поселке Искра. В ходе обыска его квартиры полицейскими также обнаружено и изъято аналогичное наркотическое средство. Всего из незаконного оборота изъято более килограмма спайса.
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