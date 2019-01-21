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Освещение восстановили на 27 общественных пространствах Подмосковья за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2019, 13:04
Как информирует пресс-службы надзорного ведомства, что по итогам деятельности инспекторов Госадмтехнадзора Московской области за прошедшую неделю было восстановлено уличное освещение на 16 пешеходных зонах, 6 улицах и 5 дворовых территориях.
Отмечается, что сотрудники ведомства привлекли ответственные организации к устранению нарушений благоустройства территорий, при этом было выписано два предупреждения. Это значит, что в других случаях освещение общественных пространств было восстановлено вследствие устного замечания работников надзорного органа.
Снова загорелись фонари уличного освещения на двух пешеходных зонах в городском округе Егорьевск, в двух дворах городского округа Дубна и в двух дворах городского округа Зарайск.
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