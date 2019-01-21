21января 2019
понедельник
|
Детский образовательный центр «Созвездие» в Красногорске введут в эксплуатацию в 2019 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Января 2019, 13:41
Как проинформировала пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, что детский образовательный центр «Созвездие» на 240 обучающихся в подмосковном Красногорске планируют запустить во втором квартале текущего года.
Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев, что строительная готовность объекта составляет порядка 90%. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланировано на второй квартал 2019 года.
Детский образовательный центр будет трехэтажным. В нем оборудуют учебные и административные помещения, кабинет музыки, спортзал, актовый зал, бассейн, пищеблок, медицинские помещения, в числе которых кабинет песочной терапии, стоматологический кабинет, кабинет физиотерапии, зал ЛФК, кабинет для групповой психологической коррекции, кабинет для групповой дефектологической коррекции.
Заказчик строительства – администрация Красногорска, генподрядная организация – ООО «СПК строй».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
вечером -12 -14 ночью -15 -17
Котировки
Партнеры