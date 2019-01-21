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Незаконный игровой клуб ликвидировали в Одинцове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2019, 13:49
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что полицейские пресекли деятельность незаконного игрового клуба, были задержаны организаторы и активные члены преступной группы.
Отмечается, что сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Одинцовское» пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.
Злоумышленники в помещении торгового павильона, который располагается на улице Союзной, под видом букмекерской конторы организовали проведение азартных игр с выплатой денежного вознаграждения по результатам игры, аналогичных по своему действию работе игровых автоматов.
По данному факту принято процессуальное решение. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.
В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.
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