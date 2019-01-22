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Пенсионеру в Подмосковье вернули забытое в автобусе удостоверение
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Общество — 22 Января 2019, 14:15
Как информирует пресс-служба предприятия, что сотрудники «Мострансавто» вернули потерянное пенсионное удостоверение 83-летнему пассажиру. Документ был найден в автобусе в подмосковном Дмитрове.
Отмечается, что в Дмитрове водитель «Мострансавто» после завершения рейса, осматривая салон автобуса, обнаружил пенсионное удостоверение. Документ, который лежал между кресел, принадлежал 83-летнему дедушке.
Через личный кабинет на официальном сайте предприятия дочь пенсионера обратилась с просьбой найти потерянную вещь.
Собеседник агентства добавил, что сотрудники «Мострансавто» оперативно отреагировали на сообщение и во вторник вернули пенсионное удостоверение владельцу. Пенсионер и его дочь поблагодарили сотрудников предприятия.
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