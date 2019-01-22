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Почти 60 школ отремонтируют в Подмосковье в 2019 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2019, 14:21
Как сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова, что около 60 школ в 30 муниципальных образованиях отремонтируют на территории Подмосковья в 2019 году.
Она отметила, что капитальный ремонт в 59 подмосковных школах начнется в текущем году. Всего до конца 2020 года в регионе будут отремонтированы 120 школ.
Она дополнила, что ремонт школ будет проводиться свыше чем в 30 муниципалитетах Подмосковья, среди них: Наро-Фоминск, Лобня, Электросталь, Балашиха, Долгопрудный и ряд других.
Ремонт учреждений проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», резюмировала первый зампред правительства.
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