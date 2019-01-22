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Переработчика мусора в Шаховской оштрафовали на 245 тыс руб за многочисленные нарушения
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Общество — 22 Января 2019, 14:24
Как сообщило министерство экологии и природопользования Московской области, что инспекторы эконадзора вынесли пять постановлений об административных правонарушениях, допущенных ООО «Полимерглавснаб», которое занимается сбором и переработкой отходов полиэтилена в деревне Дор городского округа Шаховская.
Отмечается, что компания не провела инвентаризацию выбросов в атмосферу, не стоит на учете в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду, а также не ведет учет отходов. Самым серьезнейшем нарушением стало загрязнение почв сточными водами, образующимися при промывке отходов перед их гранулированием.
Проверка показала, что в результате негерметичности приемного колодца в почву просачивались стоки с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ, нефтепродуктов и металлов. Помимо этого, отходы на производственной базе фирмы хранились на открытом грунте без защитного навеса.
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