22января 2019
вторник
|
УФАС Подмосковья выявило нарушения на торгах с участием ООО «Дими‑Центр»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Января 2019, 14:30
Как сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области, что девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание управления ФАС о нарушении ООО «Дими-Центр» антимонопольного законодательства во время электронных торгов.
Основанием для возбуждения дела послужило обнаружение информация, представленная электронными площадками ЗАО «Сбербанк – АСТ», ООО «РТС-Тендер» и АО «Единая электронная торговая площадка».
Отмечается, что управлением вынесено решение о нарушении ООО «Дими-Центр» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения с ООО «БизнесСкан», реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -16 -18
ночью -20 -22 утром -22 -24
Котировки
Партнеры