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В Подмосковье определили лучшие муниципалитеты по поддержке малого и среднего бизнеса

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2019, 14:17

Как информирует пресс-служба ведомства, что министерство инвестиций и инноваций Московской области составило рейтинг муниципальных образований по созданию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Лидерами в этом рейтитинге стали Химки, Красногорск и Дмитровский округ.

Отмечается, что анализ проводится с 2015 года на основе статистических данных и информации, предоставленной органами местного самоуправления. Исследования проводилось в 62 муниципалитетах каждый квартал 2018 года.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов подчеркнул, что рейтинг составлен на основе трех ключевых критериев: количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей, количестве вновь созданных субъектов на 10000 жителей и объеме финансовых средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках программы поддержки бизнеса в расчете на один субъект малого и среднего предпринимательства.


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