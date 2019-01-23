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Число заболевших корью жителей Подмосковья увеличилось в 2018 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2019, 14:21
Как информируется на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области, что в прошлом году в Подмосковье зафиксировали рост числа заболевших корью, в то же время в регионе удалось не допустить распространения инфекции в очагах.
Отмечается, что в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет. Известно о 37 смертельных случаях заболевания. Наиболее пострадавшие страны – Украина и Грузия. В текущем году неблагополучная ситуация продолжается.
В Московской области в прошлом году также отмечен рост числа заболевших корью, однако системно проводимые мероприятия позволили не допустить распространение инфекции в очагах.
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