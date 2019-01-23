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Чемпионат Подмосковья по авиамоделированию пройдет в Орехово‑Зуеве 3 февраля
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Общество — 23 Января 2019, 14:25
Как информируется на странице комитета по культуре и спорту администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте», что впервые в городском округе Орехово-Зуево пройдет чемпионат Московской области по авиамодельному спорту. Мероприятие будет проходить во Дворце спорта «Восток» 3 февраля 2019 года.
Отмечается, что такое мероприятие проводится на территории муниципалитета впервые. Начало в 10:00, вход свободный.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, соревнования пройдут в двух классах: зальных радиоуправляемых моделей F-3Р (пилотирование под музыку) и кордовых моделей-копий F-4R. Приходите всей семьей, не забудьте захватить сменную обувь.
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