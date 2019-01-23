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Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Ликино‑Дулеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2019, 14:28
Как информирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что в подмосковном городском округе Ликино-Дулево ввели в эксплуатацию многоквартирный дом, в который переселят граждан из аварийного жилого фонда.
Новостройка располагается по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ. Застройщик проекта – ООО «Градстрой».
Как сообщил глава ведомства Руслан Тагиев, что в трехэтажном жилом доме будут предоставлены благоустроенные квартиры для 38 граждан, которые будут переселены из 20 аварийных жилых помещений, общей площадью 738,8 квадратных метров, расположенных по адресам: улица Кирова, дома 1, 2, 3, 4, улица Транспортная, дом 2», – сказал .
Аналогичная программа будет формироваться министерством строительного комплекса по истечении действующей. Сейчас муниципалитеты готовят предложения по включению аварийных домов в программу.
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