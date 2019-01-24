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Конкурс итальянских фильмов пройдет на фестивале имени Тихонова в Павловском Посаде
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Общество — 24 Января 2019, 14:19
Как сообщил глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков, что в рамках фестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова, который состоится в подмосковном Павловском Посаде с 6 по 10 февраля, будет проходить конкурс итальянских кинокартин.
Он отметил, что в текущем году на фестивале запланирован мини-конкурс итальянских картин. Другие страны тоже будут принимать участие.
Он напомнил, что в прошлом году на фестивале был сделан акцент на китайском режиссере Го Ронге, впервые в России был показан фильм «Красный лебедь», в котором главную роль сыграл Вячеслав Тихонов.
С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде пройдет третий международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова.
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