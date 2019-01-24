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Штаб по контролю строительства многоквартирных домов заработал в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Января 2019, 14:28
Как сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, что начал работу в Подмосковье штаб по контролю за строительством многоквартирных домов, который будет проверять проекты долевого строительства, находящиеся в пограничной зоне: «желтой» и «красной».
Она уточнила, что на данный момент в Московской области в реестр обманутых дольщиков внесено 10500 граждан, права которых нарушены. С 2012 по 2017 год обеспечены почти 20000 граждан по 119 проектам. Привлечено 50 миллиардов внебюджетная средств.
Федотова добавила, что сегодня начинает свою работу штаб, который возглавлять будет Максим Александрович Фомин. В связи с переходом с 1 июля на новую структуру финансирования долевого строительства, понимая сложность ситуации для многих застройщиков, штаб будет рассматривать на предмет финансовой устойчивости все проекты, которые находятся в «желтой» и «красной зоне».
Как уточняется в презентации к докладу, на сегодняшний день в «желтой» и «красной» зоне в регионе находится более 700 объектов.
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