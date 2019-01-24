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Больница Коломны получила новое эндоскопическое оборудование стоимостью почти 1,5 млн руб
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Января 2019, 14:32
Как проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, что современный аппарат для проведения диагностики заболеваний гортани получила больница подмосковной Коломны.
Отмечается, что в Коломенскую центральную районную больницу поступил новый риноларингоскоп – аппарат для проведения диагностики заболеваний гортани. Стоимость оборудования составляет почти 1,5 миллиона рублей.
Медтехнику закупили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».
По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, благодаря новому аппарату можно вовремя обнаружить злокачественную опухоль.
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