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«Умные» нейрокепки раздадут водителям подмосковных автобусов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Января 2019, 12:23
Как сообщила газета «Подмосковье Сегодня», что на подмосковных водителей наденут «умные» головные уборы, распознающие утомление – специальные нейрокепки, считывают состояние человека и предупреждают о возникновении критической ситуации.
Отмечается, что в Подмосковье уделяют большое внимание внедрению инноваций в транспортной сфере. Например, рейсовые автобусы в регионе оснастят уникальной системой видеоконтроля, следящей за расписанием перевозчиков.
Основной новинкой, которую планируют внедрить в скором времени, – нейрокепки, которые не дают уснуть за рулем. Разработчики из компании «Нейронет» обсуждают возможность снабжения этими устройствами водителей школьных автобусов региона.
Как уточняется в материале, прибор помогает предупредить критическую ситуацию на дороге. Нейрокепка контролирует активность головного мозга, проверяя такие показатели, как утомление, потеря концентрации и ряд других.
Нейрокепки уже активно покупают компании-перевозчики, в том числе из Московской области. Стоимость набора составляет 9,9 тысячи рублей.
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