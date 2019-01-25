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В Павловском Посаде задержали мужчин, вымогавших у предпринимателя деньги за «крышу»
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Общество — 25 Января 2019, 12:25
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя в Павловском Посаде.
Как рассказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова, что злоумышленники с марта 2017 года под угрозой применения насилия ежемесячно требовали у 25-летнего предпринимателя денежные средства за криминальное покровительство. Общая сумма ущерба составила около 100000 рублей.
Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий у одного из торговых комплексов в Павловском Посаде при передаче очередной требуемой суммы были задержаны 32-летний вор в законе по кличке Ярый и 30-летний местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).
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