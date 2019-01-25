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Гипермаркет в Щелкове закрыли после образования гигантской трещины в полу
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Общество — 25 Января 2019, 12:30
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что обследование несущих и ограждающих конструкций гипермаркета «Глобус» в подмосковном Щелкове назначили после обнаружения трещины в полу длиной 104 метра.
Гипермаркет «Глобус» располагается на Пролетарском проезде, дом 18. Трещину в полу длиной 104 метра и шириной в 1 сантиметр нашли ночью 24 января сотрудники службы безопасности при обходе помещений гипермаркета «Глобус».
Отмечается, что под руководством главы городского округа Щелково Алексея Валова состоялось внеочередное заседание КЧС и ОПБ, на котором принято решение прекратить деятельность ООО «Гипермаркет Глобус» в городе Щелково до проведения окончательного обследования несущих и ограждающих конструкций силами специализированной организации. Для проведения экспертизы привлекается ФБГУ «ВНИИ ГОЧС.
Глубина трещины не сквозная и будет определена экспертной организацией.
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