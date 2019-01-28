28января 2019
понедельник
|
Детский сад №41 открыли в Электрогорске после капремонта
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 28 Января 2019, 14:20
Как сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что детский сад в №41 «Гнездышко» в подмосковном Электрогорске открылся после капитального ремонта.
Забралова отметила, что ремонт проходил в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». На работы и новое оборудование было выделено свыше 100 миллионов рублей. Данное учреждение функционирует с 1987 года и рассчитано на 240 воспитанников.
В ходе капремонта проведены фасадные работы, ремонт кровли здания, монтаж системы отопления, вентиляции, водоснабжения. Также отремонтированы групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, коридоры и лестничные пролеты, пищеблок и прачечная. Созданы максимально благоприятные условия для пребывания детей в учреждении.
Всего за период с 2017 по 2020 годы капитальный ремонт охватит 108 подмосковных учреждений дошкольного образования.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
вечером -5 -7 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры