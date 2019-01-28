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УФАС Подмосковья включило ООО «Кис» в реестр недобросовестных поставщиков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Января 2019, 14:24
Как проинформировала пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области, что московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ГКУ МО «Воскресенский центр занятости населения», в отношении ООО «Кис» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.
Отмечается, что согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В связи с этим ГКУ МО «Воскресенский центр занятости населения» поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на текущий ремонт в помещениях здания центра.
На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Кис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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