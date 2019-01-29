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Информацию о блокировке дороги скорой помощи сотрудником полиции проверяют в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2019, 12:04
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что подмосковная полиция проверяет информацию из соцсетей о том, что участковый не уступил дорогу скорой помощи.
Отмечается, что в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что автохам заблокировал дорогу скорой помощи с включенным сигналом в поселке Белоозерский Воскресенского района. Предполагается, что за рулем машины, которая блокировала медикам проезд, был местный участковый.
По информации, размещенной в сети Интернет, о том, что якобы сотрудник полиции не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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