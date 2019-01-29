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Ледяной дождь может пройти в Москве в последний день января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2019, 12:07
Как проинформировал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что 31 января 2019 года в столице прогнозируется ледяной дождь, который продлится один-два часа.
Он отметил, что вечером в последний день месяца буквально на час-два возможно пойдет ледяной дождь, когда температура у земли с плюсовой упадет в ноль и даже в минус, а по высотам на 700-800 метров еще сохранится пленка слабоположительной температуры, пленка теплого воздуха. Поэтому существует вероятность попадания в ледяной дождь.
На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается повышение температуры и небольшие осадки, к пятнице температура может вырасти до плюс 4 градусов. Начиная со среды, днем могут идти небольшие осадки - может быть снег, мокрый снег, морось. Температура воздуха в течение недели будет выше нормы.
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