29января 2019
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Температура в Московском регионе во вторник будет на 6 градусов выше нормы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2019, 12:11
Как информируется на сайте «Метеовести», что столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до нуля градусов 29 января 2019 года, температура в регионе ожидается на 6 градусов выше нормы.
Отмечается, что синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном с запада, откуда в сопровождении облачности и небольшого локального снега поступят новые порции атлантического тепла, из-за чего температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы.
Температура воздуха в столице – 0 – минус 2 градуса, в Подмосковье – от 0 до минус 5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
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