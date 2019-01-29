29января 2019
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В Подмосковье с начала года подорожали квартиры в новостройках
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2019, 12:16
Как рассказала аналитик ЦИАН Мария Борисова, что средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Московской области выросла на 1,7% в январе текущего года по сравнению с декабрем прошлого года.
Она отметила, что положительная динамика отмечена на подмосковном рынке жилья – плюс 1,7% за месяц, средняя стоимость квадратного метра составляет 82500 рублей. Более чем на 4% увеличилась средняя цена квадратного метра в Подольске, Лыткарине, Ивантеевке, Наро-Фоминском округе и Солнечногорском районе», - сказала Борисова.
Борисова добавила, что в конце 2018 года в активной реализации на первичном рынке Московского региона находилось 109,2 тысячи квартир и апартаментов. Более половины предложения пришлось на новостройки Московской области – 56,6 тысячи квартир. В Москве в продаже было 52,6 тысячи лотов.
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