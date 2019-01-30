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Водителей Подмосковья предупредили о гололедице на дорогах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Января 2019, 14:09
Как информирует пресс-служба управления Госавтоинспекции по Московской области, что на подмосковных дорогах ожидается гололедица, водителям необходимо держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.
30 января и в ближайшие дни ожидаются перепады температурных режимов, от плюсовых днем до минусовых ночью и местами выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем.
Отмечается, что в ночное время и утренние часы возможно образование гололедицы, что необходимо учитывать водителям всех транспортных средств и быть предельно осторожными при движении, соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и мест массового нахождения граждан.
Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, рекомендуется обозначать свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.
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