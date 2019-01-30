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Центр спортивной медицины начал функционировать в Мытищах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Января 2019, 14:12
Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что в Мытищах 30.01.2019 года начал функционировать Центр спортивной медицины, здесь смогут проходить обследование юные представители сборных команд Подмосковья.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев подчеркнул, что в городском округе Мытищи на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей открылся Центр спортивной медицины. Дважды в год там будут проходить обследования 8000 юных спортсменов Подмосковья в возрасте от 7 до 16 лет.
Он отметил, что каждый день на прием к специалистам будут приезжать 30 спортсменов сборных команд Подмосковья.
Спортсмены будут проходить полное медицинское обследование у 12 специалистов центра: педиатра, дерматолога, кардиолога, ортопеда, отоларинголога, офтальмолога, рентгенолога, специалистов по ультразвуковой и функциональной диагностике, стоматолога, хирурга, гинеколога.
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