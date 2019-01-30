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Более 900 уголовных дел возбудили против неплательщиков алиментов в Подмосковье в 2018 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Января 2019, 14:15
Как рассказал руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов, что более 900 уголовных дел возбудили дознаватели службы судебных приставов Подмосковья за уклонение от уплаты алиментов за прошедший год.
30 января в подмосковном Красногорске проходило совещание, на котором Коновалов подвел итоги деятельности УФССП по Московской области за 2018 год и поставили новые задачи на 2019 год. В мероприятии приняла участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.
От отметил, что в части выявления преступлений, отнесенных к компетенции службы судебных приставов, дознаватели службы возбудили 1016 уголовных дел по различным составам. Большинство из них, 952, – за уклонение от уплаты алиментов.
Он добавил, что 22 уголовных дела возбудили за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
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