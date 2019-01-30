30января 2019
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Февраль в Московском регионе начнется с оттепели
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Января 2019, 14:18
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в первые два дня февраля в Подмосковье и Москве продолжится оттепель, температура днем будет достигать 0 – плюс 1 градуса.
Отмечается, что в ближайшую ночь в Московском регионе ожидаются осадки, температура составит минус 2-0 градусов. Днем 31 января осадки ослабнут, местами прекратятся, температура повысится, в столице будет плюс 1-3 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3. Такие значения температуры близки к абсолютному максимуму, который отмечался в 2016 году и составлял плюс 3,9 градуса.
Температура воздуха 1 февраля ночью в Москве составит минус 3-1 градус, по области минус 6-1 градус; днем в столице будет около 0 градусов, в Подмосковье — минус 4 – плюс 1. 2 февраля в ночные часы станет на 1 градус прохладнее (в Москве минус 4-2, по области минус 7-2 градуса), днем температурный фон не изменится, будет по-прежнему около 0 градусов.
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