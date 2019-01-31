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Столичные аэропорты работают штатно в снег
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Января 2019, 11:52
Как сообщили представители воздушных гаваней, что аэропорты Московского авиаузла работают штатно в снег.
Представитель пресс-службы аэропорта отметил, что на данный момент видимость в районе аэродрома более 2400 метров. Задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий в «Домодедово» нет».
Аэропорт «Шереметьево» также продолжает работу в штатном режиме.
Аэропорты «Внуково» и «Жуковский» обслуживают рейсы по расписанию, уточнили в справочных.
31 января в Московском регионе ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.
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