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Плюсовая температура сохранится в Московском регионе до конца недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Января 2019, 11:54
Как проинформировал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что до конца недели в Москве и Подмосковье ожидается относительно теплая погода, в пятницу и субботу пройдут небольшие осадки.
Цыганков отметил, что циклон принес порцию тепла, поэтому 31 января ожидается самый теплый на неделе день - где-то до плюс 3 градусов в центре города. Далее относительное тепло сохраняется, но будет уже прохладнее. В пятницу и субботу ночью до минус 1-3 градусов, в низких местах до минус 6 градусов. Днем в пятницу будет минус 1 - плюс 1, в субботу будет также. Завтра и послезавтра будет облачно и небольшие осадки.
Синоптик добавил, что в воскресенье будет еще прохладнее – ночью температура воздуха опустится до минус 2 – минус 7 градусов, в дневные часы прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов.
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