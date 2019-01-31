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Почти 15% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшую ночь
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Января 2019, 11:59
Как проинформировал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что за прошедшую ночь в подмосковном Наро-Фоминске выпало 6 миллиметров осадков, что составляет около 15% от месячной нормы января.
Цыганков отметил, что в Москве за прошедшую ночь выпало 4 миллиметра осадков.
Синоптик добавил, что всего в январе выпало около 150% месячной нормы осадков.
Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.
В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.
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