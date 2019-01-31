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Почти 15% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшую ночь

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Общество — 31 Января 2019, 11:59

Как проинформировал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что за прошедшую ночь в подмосковном Наро-Фоминске выпало 6 миллиметров осадков, что составляет около 15% от месячной нормы января.

Цыганков отметил, что в Москве за прошедшую ночь выпало 4 миллиметра осадков.

Синоптик добавил, что всего в январе выпало около 150% месячной нормы осадков.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.

В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.

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