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На стадионе в Орехово‑Зуеве оборудуют поле с подогревом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Января 2019, 12:02
Как проинформировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, что в рамках реконструкции на стадионе в подмосковном Орехово-Зуеве оборудуют поле с подогревом.
Он отметил, что искусственное поле с подогревом и трибуна на 2500 мест появятся на стадионе «Знамя труда» в Орехово-Зуеве.
Ранее министр сообщал, что подогрев футбольного поля значительно расширяет возможности тренировок — их можно будет проводить круглогодично. Большее число занятий повысит уровень подготовки воспитанников спортшкол.
Подогревом также оборудуют футбольные поля на стадионах «Химик» (Клин), «Спартак» (Серпухов), «Русич» (Ликино-Дулево), «Пушкино» (Пушкино), «Металлург» (Ступино), СК «Мещера» (Егорьевск), «Спартак» (Можайск), «Весна» (Климовск), «Центральный» (Волоколамск).
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