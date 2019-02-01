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Мужчину задержали за попытку грабежа магазина в ТЦ в Реутове
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Общество — 1 Февраля 2019, 11:51
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что подмосковные полицейские задержали 26-летнего мужчину за попытку ограбить магазин одежды в одном из торговых центров Реутова.
Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержан 26-летний уроженец одной из стран Средней Азии, которого подозревают в совершении грабежа.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова отметила, что установлено, что злоумышленник, находясь в помещении одного из магазинов одежды, расположенных в Реутове, примерил куртку, затем сверху надел свою верхнюю одежду и направился к выходу, не заплатив за вещь. Когда мужчина проходил через магнитные рамки, сработала сигнализация, после чего он попытался скрыться.
По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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