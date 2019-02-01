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Небольшой снег и 0 градусов ожидается в Московском регионе в первый день февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Февраля 2019, 11:54
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 1 февраля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит около 0 градусов.
Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 8-9 градусов.
Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба.
Влияние погоды будет характеризоваться колебаниями метеопараметров и формированием влажно – дискомфортной погоды на фоне роста атмосферного давления.
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