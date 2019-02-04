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«Желтый» уровень опасности из‑за тумана объявили в Московском регионе до утра вторника
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2019, 13:28
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Москвы и Подмосковья с вечера 4 февраля до утра 5 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.
Отмечается, что «желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Московской области его объявили из-за тумана на 12 часов с 21:00 понедельника.
Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.
В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса.
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