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Эксперты предметных комиссий ГИА в Подмосковье пройдут обучение до 1 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2019, 13:37
Как сообщила первый заместитель председателя правительства – министра образования Московской области Ольга Забралова, что в Подмосковье началось обучение экспертов предметных комиссий государственной итоговой аттестации.
Она отметила, что к 1 марта обучение пройдут более 2500 экспертов ЕГЭ и более 4000 экспертов ГИА-9. Регион продолжает активную подготовку к проведению итоговых испытаний.
По всем учебным предметам проведены вводные семинары. Эксперты ознакомились с нормативными документами, критериями оценивания экзаменационных работ, прошли входной контроль. Количество выпускников в этом году внушительное.
В муниципалитетах Подмосковья с родителями старшеклассников также проводятся родительские собрания и индивидуальные консультации по подготовке к экзаменам.
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