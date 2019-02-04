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Первую десятивагонную «Ласточку» запустили в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2019, 13:40
Как проинформировал начальник службы по ремонту и эксплуатации подвижного состава акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (АО «МТППК») Евгений Грибин, что на железнодорожном участке «Москва – Клин» запустили первую десятивагонную «Ласточку».
Отмечается, что поезд получил класс «Комфорт» и будет каждый день совершать 8 рейсов по маршрутам обычных электричек. После его запуска общее количество ежедневных рейсов поездов «Комфорт» на участке «Москва – Крюково – Клин» увеличится до 24.
«Ласточки» адаптированы для пригородных перевозок.
Все «Ласточки» производятся в России. При их сборке преимущественно используются компоненты отечественного производства.
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