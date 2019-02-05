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Детская смертность в авариях на трассах в Подмосковье снизилась на 38% за 6 лет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Февраля 2019, 14:22
Как сообщил руководитель ГИБДД Московской области Виктор Кузнецов на заседании регионального правительства, что в Московской области за 6 лет на 38% уменьшилась детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях.
Кузнецов подчеркнул, что за 6 последних лет детская смертность уменьшилась в Подмосковье на 38%.
Он уточнил, что общая смертность снизилась за 6 лет на 45%.
Основные работы по улучшению ситуации на дорогах включают развитие дорожного комплекса, регистрацию административных правонарушений, оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим.
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