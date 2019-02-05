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Количество камер видеофиксации на дорогах в Подмосковье выросло в четыре раза в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Февраля 2019, 14:29
Как сообщил руководитель ГИБДД Московской области Виктор Кузнецов, что в местах установки комплексов видеофиксации на дорогах Подмосковья число ДТП уменьшилось на 32%, а число камер видеофиксации в прошлом году увеличилось в четыре раза.
Кузнецов подчеркнул, что в прошлом году количество комплексов, фиксирующих в автоматическом режиме нарушение правил дорожного движения, на подмосковных дорогах увеличилось в четыре раза и достигло 1280 единиц. В результате аварийность уменьшилась в местах установки комплексов на 32%.
В 2018 году сотрудники ГИБДД удалось пресечь нарушения на дорогах на сумму более 1 миллиона долларов, оштрафовали на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей, резюмировал Кузнецов.
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