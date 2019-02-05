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Около 1 тыс человек примут участие в международном фестивале науки в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Февраля 2019, 14:32
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что четвертый по счету международный фестиваль науки в Подмосковье начнет работу 8 февраля.
Отмечается, что 8 февраля 2019 года в Московском государственном областном университете пройдет открытие IV Международного фестиваля науки. В нем планируется участие порядка 1000 человек.
В рамках фестиваля состоятся панельные дискуссии, научные мастер-классы и увлекательные лекции ведущих ученых России и зарубежных стран, выставки научных достижений, симпозиумы, семинары и круглые столы.
В фестивале примут участие ученые, общественные деятели, преподаватели, аспиранты, молодые исследователи, руководители образовательных организаций.
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