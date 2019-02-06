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Собственник земельного участка в Истре выплатит 10 тыс руб за загрязнение почв
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2019, 14:37
Как информирует пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, что владельца сельхозугодий в городском округе Истра оштрафовали на 10000 рублей за распространение сорной растительности на участке по решению суда.
Отмечается, что была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания на земельном участке сельскохозяйственного назначения, площадью 23,03 гектара. Участок принадлежит на праве долевой собственности Н.Н. Байдакову и расположен в городском округе Истра.
Во время проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены мероприятия по ликвидации зарастания древесно-кустарниковой и не представлена информация по устранению нарушений земельного законодательства, выявленных при проведении проверки, которая предусмотрена законом.
За выявленные нарушения управлением в отношении Н.Н. Байдакова был составлен протокол об административном правонарушении и материалы административного дела переданы в судебный участок №62 в городском округе Истра.
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